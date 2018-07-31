ИА"Ореанда-Новости" Традиционные похороны стали рассматриваться как противоправное действие в одной из провинций Китая. Популярная газета South China Morning Post опубликовала информацию о том, что в провинции Цзянси, которая расположена в южно-восточной части страны, запретили похороны. Такие меры направлены на сохранение земли.

В качестве единственно разрешенного погребального ритуала предложена кремация. Для большинства городов данной провинции крайний срок введения новых правил – сентябрь текущего года.

Появившиеся в социальных сетях фотографии очевидцев позволяют сделать вывод, что во многих деревнях у жителей в буквальном смысле слова силой отбирали гробы. Это происходило в таких округах как Ичунь, Ганьчжоу и Цзянь. Гробы уничтожали экскаватором, просто разламывая на куски. На видео так же попали случаи, когда пожилые люди, которые уже сделали «заготовки» на похороны, сами ложились в гробы для того, чтобы сохранить их.

Одновременно с принятием такой инициативы был обнародован запрет на производство гробов и их продажу. Местные жители крайне недовольны сложившейся ситуацией. Бедные семьи, которых тысячи в этих провинциях, десятилетиями копили деньги на гроб. Его цена не маленькая – 5 тысяч юаней (более 40 тысяч рублей). Власти согласны выплатить компенсацию, однако ее сумма намного меньше - чуть более трети стоимости.

Кроме гробов и традиционных кладбищ, местное правительство ввело запрет на прочие похоронные атрибуты, например, надгробные камни.

Следует отметить, что это уже не первый случай с запретом похорон в Китае. До этого аналогичные ограничения были применены в провинции Шаньдун. Вместо традиционных захоронений местных жителей обязали проводить кремацию, документальное подтверждение которой должно быть предоставлено в соответствующие органы родственниками.

Нередко такие ограничения противоречат мировоззрению консервативных китайцев. Уже образовалась целая система, позволяющая, пусть незаконно, зато традиционно отправить родных и друзей в загробный мир. «Торговцы телами» предоставляют неизвестный труп, который предлагают родственникам сжечь и получить сертификат. А тело родного человека в дальнейшем можно тайно захоронить самостоятельно.

Специалисты отмечают, что большинство жителей страны принимает данные нововведения и согласно с необходимостью кремации для сохранения экологии. Однако старое поколение, – которое так же многочисленное - категорически несогласно с данной политикой. Это и приводит к совершению преступлений, ради успокоения родных.