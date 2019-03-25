Инцидент произошёл в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сказано в заявлении управления безопасности уезда Кайлу.

В 15.30 по местному времени (10.30 мск) в уезде Кайлу, мужчина начал стрельбу, в результате чего погибли пять человек. Причина нападения на данные момент не установлена. Также следователи выясняют, преднамеренно ли нападавший застрелил людей, или же жертвы были случайными.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, в ходе операции злоумышленник был ранен, после чего правоохранители его задержали. Нападавший в настоящее время находится под стражей.