ИА «Ореанда-Новости». В Китае одобрили новую тест-систему, которая позволяет получить результаты диагностики коронавируса за полчаса. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Тест-система была разработана группой учёных во главе со специалистами из Сямыньского университета. Её одобрило Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями. Также своё одобрение дали в Евросоюзе.

Систему можно применять для диагностики клинических случаев, предполагаемых случаев заражения, а также для мониторинга групп высокого риска. Она позволяет получить результаты диагностики уже через 29 минут. Клинические испытания были проведены в больницах города Ухань. Наборы уже были доставлены в Италию, Австрию и Нидерланды.