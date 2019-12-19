19.12.2019, 22:48
В Китае планируют запустить искусственное солнце
ИА «Ореанда-Новости». В Китае планируют запустить искусственное солнце, сообщает издание Newsweek.
Над проектом работают научные сотрудники Китайской академии наук с 2006 года в рамках государственной программы. В ноябре этого года один из учёных, которые занимаются «искусственным» солнцем, Дуан Сюру рассказал, что работа над проектом HL-2M Tokamak почти завершена. Разработку планируют ввести в использование уже в 2020 году.
Китайские научные сотрудники уверены, что целенаправленное управление термоядерными реакциями, которые происходят на Солнце, позволит использовать новейший экологически чистый и возобновляемый источник энергии. Стоит отметить, что HL-2M Tokamak будет способно выработать температуру, которая в 13 раз больше, чем на Солнце, и равняется 200 градусам по Цельсию.
Над проектом работают научные сотрудники Китайской академии наук с 2006 года в рамках государственной программы. В ноябре этого года один из учёных, которые занимаются «искусственным» солнцем, Дуан Сюру рассказал, что работа над проектом HL-2M Tokamak почти завершена. Разработку планируют ввести в использование уже в 2020 году.
Китайские научные сотрудники уверены, что целенаправленное управление термоядерными реакциями, которые происходят на Солнце, позволит использовать новейший экологически чистый и возобновляемый источник энергии. Стоит отметить, что HL-2M Tokamak будет способно выработать температуру, которая в 13 раз больше, чем на Солнце, и равняется 200 градусам по Цельсию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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