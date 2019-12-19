Над проектом работают научные сотрудники Китайской академии наук с 2006 года в рамках государственной программы. В ноябре этого года один из учёных, которые занимаются «искусственным» солнцем, Дуан Сюру рассказал, что работа над проектом HL-2M Tokamak почти завершена. Разработку планируют ввести в использование уже в 2020 году.. Стоит отметить, что HL-2M Tokamak будет способно выработать температуру, которая в 13 раз больше, чем на Солнце, и равняется 200 градусам по Цельсию.