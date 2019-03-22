ИА «Ореанда-Новости» В Китае после взрыва на химическом заводе перекрыли три реки, чтобы загрязнённые сточные воды не попали в Жёлтое море. Об этом сказано в заявлении министерства экологии страны. На место ЧП отправились 11 рабочих групп, возглавляемые замминистра экологии.

До ближайшей реки Гуаньхэ от места происшествия было всего два километра, и менее десяти километров до места, где река впадает в море, поэтому было принято решение перекрыть канал, через который в реку Гуаньхэ впадают реки Синьминьхэ, Синьфэнхэ и Синьнунхэ.

Для этого была взведена плотина, на данный момент канал практически перекрыт.

Взрыв произошёл на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи», расположенного на территории химического промышленного парка «Чэньцзяган». Взрыв даже вызвал землетрясение магнитудой 2,2 в районе уезда Гуаньнань городского округа Ляньюньган, а также в провинции Цзянсу.

В результате аварии погибли 62 человека, ещё 640 человек были госпитализированы, у 90 из них диагностированы тяжёлые травмы.