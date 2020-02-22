ИА «Ореанда-Новости» . Колебания земной поверхности магнитудой 5,1 произошло на севере Китая в Синьцзян - Уйгурском районе. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Мощное землетрясение было зафиксировано примерно в 18:30 по времени российской столицы. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Пока что нет информации о пострадавших и разрушениях. По шкале Рихтера подземные толчки составили 5,1 баллов.

Следует отметить, что землетрясение, унёсшее больше всего жизней за всю историю человечества, также произошло в Китае в провинции Шэньси.