22.02.2020, 14:13
В Китае произошло мощное землетрясение
ИА «Ореанда-Новости». Колебания земной поверхности магнитудой 5,1 произошло на севере Китая в Синьцзян - Уйгурском районе. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Мощное землетрясение было зафиксировано примерно в 18:30 по времени российской столицы. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Пока что нет информации о пострадавших и разрушениях. По шкале Рихтера подземные толчки составили 5,1 баллов.
Следует отметить, что землетрясение, унёсшее больше всего жизней за всю историю человечества, также произошло в Китае в провинции Шэньси.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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