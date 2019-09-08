ИА «Ореанда-Новости» В провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:36 по местному времени (05:36 по Москве). Очаг землетрясения расположен на глубине 7 километров, эпицентр расположен на расстоянии 140 километрах от города Чэнду с населением 16 миллионов человек и на расстоянии 200 километров от города Чунцин с населением более 31 миллион человек. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в 06:42 (01:42 по московскому времени) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян в той же провинция были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. Один человек погиб, 28 получили ранения.