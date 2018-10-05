ИА «Ореанда-Новости». На территории Французской Республики сотрудники правоохранительных служб начали расследование по факту заявления о пропаже президента Международной организации уголовной полиции Мэна Хунвэя.



Об этом информируют французские средства массовой информации со ссылкой на источники.



Об этом информируют французские средства массовой информации со ссылкой на источники.

В полицию обратилась супруга Мэна Хунвэя, проживающая на территории города Лион, в котором расположена штаб-квартира Международной организации уголовной полиции. Она сообщила, что её муж отправился в конце прошлого месяца в отпуск на родину, в Китайскую Народную Республику. С тех пор она потеряла с ним связь.



Стражи порядка пытались получить информацию от пресс-секретаря Интерпола, однако звонки остались без ответа.





По словам редактора международного отделения британского телевизионного канала Sky News Доминика Вагхорна, пропажа бывших и действующих чиновников в Китайской Народной Республике давно не является новостью. Он указал на то, что за весь период авторитарного правления председателя Си Цзиньпина тысячи политических деятелей “были осуждены в рамках антикоррупционных зачисток”. Власти предпринимали такие меры ради “политических баллов”, а также “в качестве наказания за недостаточную лояльность”.





По данным СМИ, Мэн Хунвэй покинул Французскую Республике в субботу, 29 сентября, и направился в КНР. С тех пор никакой информации семья о нём не получала. Официальных комментариев от Интерпола пока не поступало.





Напомним, Мэн Хунвэй был избран президентом Международной организации уголовной полиции осенью 2016 года. Срок его полномочий оканчивается в 2020 году. Прежде чем занять пост главы Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем главы Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики. Ранее он занимал несколько должностей в ведомстве, в том числе должность директора отдела патрульной полиции, генерального директора департамента управления дорожным движением, помощника главы министерства и заместителя министра. Также он был заместителем председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директором Национального контртеррористического управления и генеральным директором береговой охраны Китайской Народной Республики.







