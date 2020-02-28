ИА «Ореанда-Новости». В Китае объяснили, как проходят случаи «повторного заражения» новым коронавирусом.

Представитель госкомитета Китая по здравоохранению Го Яньхун рассказала на пресс-конференции о «повторных заражениях» коронавирусом. По её словам, люди, излечившиеся от коронавируса, однако снова получившие положительный результат тестов, не могут заразить других людей.

Яньхун объяснила, что в Китае был введён документ, который предписывает осуществлять наблюдение за выписанными из больниц пациентами. Поэтому власти сумели вовремя узнать о том, что у некоторых выздоровевших пациентов тест на нуклеиновую кислоту коронавируса COVID-19 показал положительный результат и после возвращения домой. Однако исследования показали, что эти люди уже не могут заражать других.

Ранее один из китайских специалистов заявил, что положительный результат на тест после выписки не является рецидивом или повторным заражением. Дело в том, что низкий иммунитет или пожилой возраст не дают организму быстро очиститься от вируса.