Сейчас в базе есть около 120 тысяч фотографий и порядка 10 тысяч видеороликов. Учёным удалось обработать уже примерно 10 тысяч фото панд – их атрибутировали и составили к каждой подробную аннотацию. Таким образом, каждая панда получила «личное дело», которое будет храниться Центре изучения панд.Учёные отмечают, что база данных поможет отличать одну панду от другой, а также анализировать и систематизировать информацию об этих животных. В частности, можно будет исследовать точные сведения о жизни и обитании панд. Сегодня в Китае проживает 548 панд в неволе и ещё около 2 тысяч – на свободе.