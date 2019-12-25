25.12.2019, 15:27
В Китае российский самолёт назвали истребителем 4+++
ИА «Ореанда-Новости» Перспективный истребитель Су-57, продукт российских конструкторов, который в РФ и некоторых государствам мира относят к пятому поколении, в материале, размещенном на китайском портале Sohu, был назван истребителем поколения 4+++.
В материале также заявлено, что после крушения истребителя, которое случилось в декабре, будут заторможены планы развития этого самолёта.
Помимо этого, в заметке имеется ироничное замечание, что за то, что пилот успешно катапультировался из кабины самолёта, РФ должна поблагодарить Индию, которая имеет богатый опыт таких инцидентов.
В публикации заявлено, что нынешний год для России оказался плохим. Издание пишет, что за последнее время в России загорелся авианосец, затонула подводная лодка и разбился новый истребитель. На сайте советуют России усерднее работать, чтобы ей не остаться позади других государств.
В материале также заявлено, что после крушения истребителя, которое случилось в декабре, будут заторможены планы развития этого самолёта.
Помимо этого, в заметке имеется ироничное замечание, что за то, что пилот успешно катапультировался из кабины самолёта, РФ должна поблагодарить Индию, которая имеет богатый опыт таких инцидентов.
В публикации заявлено, что нынешний год для России оказался плохим. Издание пишет, что за последнее время в России загорелся авианосец, затонула подводная лодка и разбился новый истребитель. На сайте советуют России усерднее работать, чтобы ей не остаться позади других государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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