Перспективный истребитель Су-57, продукт российских конструкторов, который в РФ и некоторых государствам мира относят к пятому поколении, в материале, размещенном на китайском портале Sohu, был назван истребителем поколения 4+++.Помимо этого, в заметке имеется ироничное замечание, что за то, что пилот успешно катапультировался из кабины самолёта, РФ должна поблагодарить Индию, которая имеет богатый опыт таких инцидентов.В публикации заявлено, что нынешний год для России оказался плохим. Издание пишет, что за последнее время в России загорелся авианосец, затонула подводная лодка и разбился новый истребитель. На сайте советуют России усерднее работать, чтобы ей не остаться позади других государств.