ИА «Ореанда-Новости». Поисково-спасательной операции удалось спасти всех десятерых людей, оказавшихся заваленными снегом после схода лавины на северо-западе Китая. Все пострадавшие – пешие туристы.

ЧП произошло в городском округе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. Лавина сошла в понедельник, 8 апреля. Спасателям удалось добраться до людей и достать из-под снега только во вторник в 10.00 по местному времени (5.00 по мск). Сложность заключалась в том, что подъездная дорога к месту, где находились пострадавшие, была сильно завалена.

По информации правительства автономного округа, всех людей спасли, двое получили травмы и были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает. Туристы вышли с рюкзаками в пеший поход 6 апреля, спустя два дня сошла лавина и они оказались погребены под снегом. Так как у них были запасы еды, спутниковый телефон и передатчик GPS, они отправили спасателям данные о своём местонахождении. Помощь пришлось ждать 20 часов.