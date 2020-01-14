Сообщается, что в течение пяти лет девушка из-за бедности ела только рис и перцы чили. Родители девушки умерли, у неё остался только маленький брат, который страдал психическим расстройством. После смерти родителей дети жили только на пособие в размере 300 юаней (около 2,7 тысяч рублей).Девушке удалось потупить в местный колледж, где она получала стипендию, однако деньги уходили в основном на лечение брата. Минувшей осенью в студентки начались проблемы со здоровьем из-за недоедания, денег на лечение у неё не было, и она попросила помощи в СМИ. Люди сделали пожертвования на сумму около 1 миллиона юаней, однако деньги пришли слишком поздно, девушка скончалась. Незадолго до смерти она весила 22 кг.