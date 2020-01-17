ИА «Ореанда-Новости». В прошлом году уровень рождаемости в Китае упал до исторического минимума с 1949 года, пишет «Российская газета».



Так, в прошлом году в Китае родились 14,65 миллиона детей, индекс рождаемости составил 10,48 на тысячу человек.



Аналитики среди причин такой ситуации называют слишком позднюю отмену ограничения «одна семья - один ребёнок». Его ввели в 1980 году, а отметили только в 2016 году. Из-за него в стране резко снизилось число женщин репродуктивного возраста.