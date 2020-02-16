ИА «Ореанда-Новости». В Китае было запущено в производство возможное лекарство от коронавируса.

Правительство города Тайчжоу сообщило о том, что в восточной китайской провинции Чжэцзян было запущено производство первого лекарства, которое возможно сможет эффективно бороться с коронавирусом. Соответствующее заявление было распространено в социальной сети WeChat.

Сообщается, что речь идёт о средстве, ранее получившем одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Это значит, что препарат под названием Favipiravir готов к выходу на рынок.

Данное лекарственное средство – первый препарат, который получил официальное одобрение на то, чтобы быть включённым в список тех лекарств, которые могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом. Производство Favipiravir может иметь огромное значение для лечения вируса, а также контроля его дальнейшего распространения.