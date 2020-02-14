Представители китайских властей сообщают, что общее количество умерших от коронавируса составило 1 380 человек.В Национальной комиссии по здравоохранения утверждают, что на тринадцатое февраля число заразившихся достигло 63 851 человек. Также сообщается, что число выздоровевших достигло 6 723. Отмечается, что более десяти тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.