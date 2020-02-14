14.02.2020, 08:00
В КНР число тех, кто заразились коронавирусом, превысило 63 тысячи человек
ИА «Ореанда-Новости». Китайские власти проинформировали о том, что за минувшие сутки в КНР от коронавируса погибли 121 человек.
За пределами Китая число тех, кто заразился коронавирусом, превысило 500. Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксировано в Японии.
Представители китайских властей сообщают, что общее количество умерших от коронавируса составило 1 380 человек.
В Национальной комиссии по здравоохранения утверждают, что на тринадцатое февраля число заразившихся достигло 63 851 человек. Также сообщается, что число выздоровевших достигло 6 723. Отмечается, что более десяти тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.
За пределами Китая число тех, кто заразился коронавирусом, превысило 500. Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксировано в Японии.
Представители китайских властей сообщают, что общее количество умерших от коронавируса составило 1 380 человек.
В Национальной комиссии по здравоохранения утверждают, что на тринадцатое февраля число заразившихся достигло 63 851 человек. Также сообщается, что число выздоровевших достигло 6 723. Отмечается, что более десяти тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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