ИА «Ореанда-Новости». Китайские власти проинформировали о том, что за минувшие сутки в КНР от коронавируса погибли 121 человек.

За пределами Китая число тех, кто заразился коронавирусом, превысило 500. Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксировано в Японии. 

Представители китайских властей сообщают, что общее количество умерших от коронавируса составило 1 380 человек. 

В Национальной комиссии по здравоохранения утверждают, что на тринадцатое февраля число заразившихся достигло 63 851 человек. Также сообщается, что число выздоровевших достигло 6 723. Отмечается, что более десяти тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.