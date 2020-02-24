, заявлено в публикации РИА Новости.Китайским дипломатом было заявлено, что в борьбе с эпидемией нужно опираться на сотрудничество, разум и науку.Американские чиновники заявляют, что связанные с Россией тысячи аккаунтов занимаются распространением ложной информации о коронавирусе в социальных сетях. Также ими сказано, что данные аккаунты высказывают идею о причастности к распространению коронавируса американского правительства.