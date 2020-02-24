24.02.2020, 13:41
В КНР прокомментировали заявление США о фальшивых новостях из России про коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Государствам необходимо сотрудничать и объединяться перед общей угрозой в сфере здравоохранения, отметил в своём комментарии к словам США о ложных новостях из России про коронавирус Чжао Лицзянь, представляющий МИД КНР, заявлено в публикации РИА Новости.
Китайским дипломатом было заявлено, что в борьбе с эпидемией нужно опираться на сотрудничество, разум и науку.
Ранее в США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе. Американские чиновники заявляют, что связанные с Россией тысячи аккаунтов занимаются распространением ложной информации о коронавирусе в социальных сетях. Также ими сказано, что данные аккаунты высказывают идею о причастности к распространению коронавируса американского правительства.
Китайским дипломатом было заявлено, что в борьбе с эпидемией нужно опираться на сотрудничество, разум и науку.
Ранее в США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе. Американские чиновники заявляют, что связанные с Россией тысячи аккаунтов занимаются распространением ложной информации о коронавирусе в социальных сетях. Также ими сказано, что данные аккаунты высказывают идею о причастности к распространению коронавируса американского правительства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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