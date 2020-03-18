. Также он сказал, что Китай никогда не забудет помощь других стран в самый сложный для страны период.Китайским дипломатом было сказано, что КНР не только сражается с эпидемией на свой территории, но также принимает участие в международных усилиях против коронавируса.Представитель Китая проинформировал о том, что. Также он рассказал о том, что Китай пожертвовал двадцать миллионов долларов ВОЗ.Гэн Шуан отметил также, что Пекин, в рамках борьбы с коронавирусом, будет оказывать помощь странам Европы и другим странам.