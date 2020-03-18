18.03.2020, 12:18
В КНР рассказали, каким помогают государствам в борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». КНР выражает готовность различными способами помогать другим государствам противостоять пандемии COVID-19, заявил Гэн Шуан, официальный представитель МИДа Китая. Также он сказал, что Китай никогда не забудет помощь других стран в самый сложный для страны период.
Китайским дипломатом было сказано, что КНР не только сражается с эпидемией на свой территории, но также принимает участие в международных усилиях против коронавируса.
Представитель Китая проинформировал о том, что Пекин уже доставил товары медицинского назначения в несколько государств, в том числе в Иран, Таиланд, Пакистан, Южную Корею, страны Африканского союза, Японию. Также он рассказал о том, что Китай пожертвовал двадцать миллионов долларов ВОЗ.
Гэн Шуан отметил также, что Пекин, в рамках борьбы с коронавирусом, будет оказывать помощь странам Европы и другим странам.
Китайским дипломатом было сказано, что КНР не только сражается с эпидемией на свой территории, но также принимает участие в международных усилиях против коронавируса.
Представитель Китая проинформировал о том, что Пекин уже доставил товары медицинского назначения в несколько государств, в том числе в Иран, Таиланд, Пакистан, Южную Корею, страны Африканского союза, Японию. Также он рассказал о том, что Китай пожертвовал двадцать миллионов долларов ВОЗ.
Гэн Шуан отметил также, что Пекин, в рамках борьбы с коронавирусом, будет оказывать помощь странам Европы и другим странам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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