06.04.2020, 08:14
В КНР у 20 человек, которые прибыли из Приморья, обнаружили коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Инфекция коронавируса за сутки подтверждена у двадцати граждан Китая, которые за последние дни возвращались в КНР из столицы России через Владивосток, уведомило российское генконсульство в Харбине.
Накануне российские дипломаты проинформировали о тринадцати случаях заражения коронавирусом, все граждане Китая добирались домой через Приморье второго апреля.
На текущий момент в провинции Хэйлунцзян зарегистрированы шестьдесят случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что у инфицированных коронавирусом болезнь протекает без симптомов. Среди инфицированных нет россиян.
Накануне российские дипломаты проинформировали о тринадцати случаях заражения коронавирусом, все граждане Китая добирались домой через Приморье второго апреля.
На текущий момент в провинции Хэйлунцзян зарегистрированы шестьдесят случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что у инфицированных коронавирусом болезнь протекает без симптомов. Среди инфицированных нет россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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