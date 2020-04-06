ИА «Ореанда-Новости». Инфекция коронавируса за сутки подтверждена у двадцати граждан Китая, которые за последние дни возвращались в КНР из столицы России через Владивосток, уведомило российское генконсульство в Харбине. 

Накануне российские дипломаты проинформировали о тринадцати случаях заражения коронавирусом, все граждане Китая добирались домой через Приморье второго апреля. 

На текущий момент в провинции Хэйлунцзян зарегистрированы шестьдесят случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что у инфицированных коронавирусом болезнь протекает без симптомов. Среди инфицированных нет россиян.