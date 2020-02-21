ИА «Ореанда-Новости».  Чэнь Шифэй, работающий на должности замглавы государственного управления по надзору за лекарственными средствами КНР, заявил о том, что китайскими властями ускорены клинические испытания и исследования нескольких препаратов, которые могут помочь в лечении нового коронавируса. 

При этом названия препаратов раскрыты не были, но заявлено о запуске процесса первоочередного рассмотрения и утверждения. 

Также представитель китайских властей рассказал, что для лечения нового заболевания восемьдесят медицинских учреждений применяли препараты традиционной китайской медицины. По его словам, эти меры дали положительные результаты. 