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При этом названия препаратов раскрыты не были, но заявлено о запуске процесса первоочередного рассмотрения и утверждения.Также представитель китайских властей рассказал, что для лечения нового заболевания восемьдесят медицинских учреждений применяли препараты традиционной китайской медицины. По его словам, эти меры дали положительные результаты.