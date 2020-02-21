21.02.2020, 12:13
В КНР ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Чэнь Шифэй, работающий на должности замглавы государственного управления по надзору за лекарственными средствами КНР, заявил о том, что китайскими властями ускорены клинические испытания и исследования нескольких препаратов, которые могут помочь в лечении нового коронавируса.
При этом названия препаратов раскрыты не были, но заявлено о запуске процесса первоочередного рассмотрения и утверждения.
Также представитель китайских властей рассказал, что для лечения нового заболевания восемьдесят медицинских учреждений применяли препараты традиционной китайской медицины. По его словам, эти меры дали положительные результаты.
При этом названия препаратов раскрыты не были, но заявлено о запуске процесса первоочередного рассмотрения и утверждения.
Также представитель китайских властей рассказал, что для лечения нового заболевания восемьдесят медицинских учреждений применяли препараты традиционной китайской медицины. По его словам, эти меры дали положительные результаты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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