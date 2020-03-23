По информации от властей Китая, выздоровели около девяноста процентов зараженных.Сообщается, что в КНР зараженными коронавирусом оказались 81 093 человека, из них 72 703 человека уже выписаны из лечебных учреждений.Всего в КНР жертвами коронавируса стали 3270 человек. Смертность от коронавируса в Китае в среднем составляет четыре процента.