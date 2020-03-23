23.03.2020, 07:22
В КНР выздоровели около 90 процентов заражённых коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». С каждым днём в КНР снижается число тех, кто заболел коронавирусом. Сейчас в медицинских учреждениях страны находятся 5 120 человек. По информации от властей Китая, выздоровели около девяноста процентов зараженных.
Сообщается, что в КНР зараженными коронавирусом оказались 81 093 человека, из них 72 703 человека уже выписаны из лечебных учреждений.
Всего в КНР жертвами коронавируса стали 3270 человек. Смертность от коронавируса в Китае в среднем составляет четыре процента.
Сообщается, что в КНР зараженными коронавирусом оказались 81 093 человека, из них 72 703 человека уже выписаны из лечебных учреждений.
Всего в КНР жертвами коронавируса стали 3270 человек. Смертность от коронавируса в Китае в среднем составляет четыре процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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