ИА «Ореанда-Новости». С каждым днём в КНР снижается число тех, кто заболел коронавирусом. Сейчас в медицинских учреждениях страны находятся 5 120 человек. По информации от властей Китая, выздоровели около девяноста процентов зараженных.

Сообщается, что в КНР зараженными коронавирусом оказались 81 093 человека, из них 72 703 человека уже выписаны из лечебных учреждений. 

Всего в КНР жертвами коронавируса стали 3270 человек. Смертность от коронавируса в Китае в среднем составляет четыре процента. 