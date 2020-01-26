Китайские власти проинформировали о запрете с момента появления сообщения и до до того момента, как будет снята эпидемиологическая ситуация, любых видов операций, которые связаны с торговлей диких животных.Власти также сделали предупреждение о том, что китайские потребители должны понимать угрозу, которую для здоровья представляет употребление в пищу мяса диких животных.