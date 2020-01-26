26.01.2020, 10:45
В КНР запретили из-за коронавируса продавать диких животных
ИА «Ореанда-Новости» Властями Китая выл введен полный запрет на перевозку диких животных и на любые формы их продаж. Это связано с распространением в Китае нового типа коронавируса.
Китайские власти проинформировали о запрете с момента появления сообщения и до до того момента, как будет снята эпидемиологическая ситуация, любых видов операций, которые связаны с торговлей диких животных.
В частности, в Китае выдвинуто требование об изолировании всех мест, где осуществляют развод диких животных. Также введен жесткий запрет на их продажу и перевозку.
Власти также сделали предупреждение о том, что китайские потребители должны понимать угрозу, которую для здоровья представляет употребление в пищу мяса диких животных.
Китайские власти проинформировали о запрете с момента появления сообщения и до до того момента, как будет снята эпидемиологическая ситуация, любых видов операций, которые связаны с торговлей диких животных.
В частности, в Китае выдвинуто требование об изолировании всех мест, где осуществляют развод диких животных. Также введен жесткий запрет на их продажу и перевозку.
Власти также сделали предупреждение о том, что китайские потребители должны понимать угрозу, которую для здоровья представляет употребление в пищу мяса диких животных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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