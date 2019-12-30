В сообщении компании China Railway Corporation заявлено, что теперь добраться из одного города в другой можно в несколько раз быстрее, чем это было ранее.Поскольку в столице Китая нет возможностей для проведения соревнований по сноуборду и лыжам, китайские власти решили, что они будут проводиться в провинции Хэбэй, в городе Чжанцзякоу, где находятся лыжные курорты и есть необходимая инфраструктура.Раньше на дорогу из одного города в другой уходило более трёх часов. Теперь же поезда "Фусин", скорость движения которых может достигать 350 километров в час, доставят пассажиров из одного города в другой за 1 час 17 минут.