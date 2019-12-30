30.12.2019, 07:45
В КНР заработала высокоскоростная ж/д, которую создавали под ОИ-2022
ИА «Ореанда-Новости». В понедельник запустили в Китае высокоскоростную дорогу Пекин-Чжанцзякоу. Поезда по этому пути будут курсировать от одного китайского города, который примет зимнюю Олимпиаду 2022 год, до другого города, где также пройдут соревнования в рамках ОИ-2022.
В сообщении компании China Railway Corporation заявлено, что теперь добраться из одного города в другой можно в несколько раз быстрее, чем это было ранее.
Железная дорога Пекин-Чжанцзякоу имеет протяженность 174 километра. В рамках подготовки к Олимпиаде 2022 года эта железная дорога является одним из крупнейших проектов. Поскольку в столице Китая нет возможностей для проведения соревнований по сноуборду и лыжам, китайские власти решили, что они будут проводиться в провинции Хэбэй, в городе Чжанцзякоу, где находятся лыжные курорты и есть необходимая инфраструктура.
Раньше на дорогу из одного города в другой уходило более трёх часов. Теперь же поезда "Фусин", скорость движения которых может достигать 350 километров в час, доставят пассажиров из одного города в другой за 1 час 17 минут.
В сообщении компании China Railway Corporation заявлено, что теперь добраться из одного города в другой можно в несколько раз быстрее, чем это было ранее.
Железная дорога Пекин-Чжанцзякоу имеет протяженность 174 километра. В рамках подготовки к Олимпиаде 2022 года эта железная дорога является одним из крупнейших проектов. Поскольку в столице Китая нет возможностей для проведения соревнований по сноуборду и лыжам, китайские власти решили, что они будут проводиться в провинции Хэбэй, в городе Чжанцзякоу, где находятся лыжные курорты и есть необходимая инфраструктура.
Раньше на дорогу из одного города в другой уходило более трёх часов. Теперь же поезда "Фусин", скорость движения которых может достигать 350 километров в час, доставят пассажиров из одного города в другой за 1 час 17 минут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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