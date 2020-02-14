14.02.2020, 10:51
В КНР заразились коронавирусом 1716 медиков
ИА «Ореанда-Новости». Цзэн Исинь, работающий на должности заместителя комитета по здравоохранению Китая, заявил о том, что уже тысяча семьсот шестнадцать медиков заразились в КНР новым типом коронавируса, сообщает агентство РИА Новости. По его словам, шестеро из них умерли.
Медикам, которые борются с коронавирусом, в КНР дали название "ангелы в белых одеждах", поскольку на их плечи легла самая большая ответственность в сражении с болезнью.
Во всем мире теперь знают доктора из КНР Ли Вэньляня, одним из первых проинформировавших о вспышке пневмонии. Но властями Уханя его слова серьёзно восприняты не были. Врач также заразился коронавирусом. Он умер в возрасте тридцати пяти лет.
Медикам, которые борются с коронавирусом, в КНР дали название "ангелы в белых одеждах", поскольку на их плечи легла самая большая ответственность в сражении с болезнью.
Во всем мире теперь знают доктора из КНР Ли Вэньляня, одним из первых проинформировавших о вспышке пневмонии. Но властями Уханя его слова серьёзно восприняты не были. Врач также заразился коронавирусом. Он умер в возрасте тридцати пяти лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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