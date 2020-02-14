По его словам, шестеро из них умерли.Медикам, которые борются с коронавирусом, в КНР дали название "ангелы в белых одеждах", поскольку на их плечи легла самая большая ответственность в сражении с болезнью.Во всем мире теперь знают доктора из КНР Ли Вэньляня, одним из первых проинформировавших о вспышке пневмонии. Но властями Уханя его слова серьёзно восприняты не были. Врач также заразился коронавирусом. Он умер в возрасте тридцати пяти лет.