29.03.2020, 13:20
В КНР заявили, что эпидемия коронавируса в стране остановлена
ИА «Ореанда-Новости». Ми Фэн, работающий в государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая, сказал, что распространении коронавируса на территории государства в целом приостановлено, рассказывает РИА Новости.
Он заявил, по состоянию на двадцать восьмое марта случаев заражения коронавируса в стране не более трёх тысяч. По его словам, распространение заболевания на территории КНР в целом остановлено.
На текущий момент в Китае выявлено 81 439 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса стали 3300 человек.
Он заявил, по состоянию на двадцать восьмое марта случаев заражения коронавируса в стране не более трёх тысяч. По его словам, распространение заболевания на территории КНР в целом остановлено.
На текущий момент в Китае выявлено 81 439 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса стали 3300 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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