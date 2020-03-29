ИА «Ореанда-Новости».  Ми Фэн, работающий в государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая, сказал, что распространении коронавируса на территории государства в целом приостановлено, рассказывает РИА Новости. 

Он заявил, по состоянию на двадцать восьмое марта случаев заражения коронавируса в стране не более трёх тысяч. По его словам, распространение заболевания на территории КНР в целом остановлено. 

На текущий момент в Китае выявлено 81 439 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами коронавируса стали 3300 человек.