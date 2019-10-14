ИА "Ореанда-Новости". Полиция сообщила о смерти корейской певицы Солли.

По предварительным данным, девушка покончила жизнь самоубийством, так как видных признаков насильственной смерти не обнаружили. Полиция заявила, что у неё также были проблемы с затяжной депрессией.

Солли, настоящее имя которой Чхве Чжин Ри, нашёл мёртвой её менеджер. Он забеспокоился тем, что певица не брала трубку со вчерашнего дня. Певица дебютировала в 2009 году в группе f(x). В 2015 году она начала сольную карьеру. На момент смерти ей было 25 лет.

На звезд корейской поп-индустрии оказывается слишком большое давление. Фанаты певицы подозревают, что всё дело в негативных комментариях, которые то и дело оскорбляли её. Традиционные рамки страны вызывают отрицательное отношение к людям, которые ведут себя нестандартно. Солли пропагандировала женскую свободу в ношении одежды.

Это уже не первое самоубийство среди звёзд Кореи. Два года назад участник популярной группы SHINee Джонхён также ушёл из жизни. Поклонники корейской волны обеспокоены тем, что подобные случаи могут продолжаться. Они просят агентства по продвижению принять меры.