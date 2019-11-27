Шеф-повар заявил, что факт включения в этот рейтинг оскорбляет его ресторан и клиентов. Он назвал список коррумпированным, а критерии, по которым заведение в него включают, непонятными. Он попросил исключить его заведение из рейтинга и прояснить принципы отбора, но ответа не получил.Отмечается, что заведение добавили в рейтинг без ведома повара. По корейским законам это можно расценивать как публичное оскорбление.