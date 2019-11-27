27.11.2019, 23:30
В Корее шеф-повар подал в суд на Michelin за включение в ресторанный гид
ИА «Ореанда-Новости». Шеф повар О Юн Гвон из Южной Кореи подал в суд на ресторанный гид Michelin, который включил его заведения в список лучших, пишут «Известия».
Шеф-повар заявил, что факт включения в этот рейтинг оскорбляет его ресторан и клиентов. Он назвал список коррумпированным, а критерии, по которым заведение в него включают, непонятными. Он попросил исключить его заведение из рейтинга и прояснить принципы отбора, но ответа не получил.
Отмечается, что заведение добавили в рейтинг без ведома повара. По корейским законам это можно расценивать как публичное оскорбление.
Шеф-повар заявил, что факт включения в этот рейтинг оскорбляет его ресторан и клиентов. Он назвал список коррумпированным, а критерии, по которым заведение в него включают, непонятными. Он попросил исключить его заведение из рейтинга и прояснить принципы отбора, но ответа не получил.
Отмечается, что заведение добавили в рейтинг без ведома повара. По корейским законам это можно расценивать как публичное оскорбление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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