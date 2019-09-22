Обратившись к сервису «2ГИС», специалисты выяснили: в здании находилось электротехническое оборудование нескольких компаний. Возможно, короткое замыкание послужило причиной пожара.

МЧС сообщило, что пожару присвоен первый ранг сложности. Работы по тушению возгорания продолжаются.

Да этого крупный пожар произошёл во Владивостоке, в кафе на четвертом этаже загорелся ТЦ «Максим». Причиной стало частичное нарушение внутренних конструкций помещения. Несколько часов назад пожар в ТЦ потушили, жертв нет.