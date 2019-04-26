ИА «Ореанда-Новости» Суд приговорил двух бывших воспитательниц детского сада к четырём годам колонии за пытки воспитанников иголками в Красноярском крае.

Под суд попали экс-сотрудницы детского сада «Колосок», расположенного в городе Канске. Женщинам 40 и 49 лет. Они обвинялись правоохранителями в истязаниях, а также неисполнении обязанностей по воспитанию малышей. Женщины неслушавшихся их детей кололи не только иголками, но и кнопками, и даже булавками, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ГСУСК по Красноярскому Краю Ольгу Дегидь.

Правоохранители выяснили, что женщины издевались над детьми с 2016 года по апрель 2017 года. Они кололи малышей четырёх-пяти лет не только в руки, ноги, ягодицы, но даже в язык и другие части тела. Об издевательствах стало известно после того, как родители одного из малышей в апреле 2017 года заметили на своём ребёнке след от уколов и стали разбираться. Расспросив ребёнка, они узнали, что над ним и другими детьми издеваются воспитательницы, причём делают это в наказание.



Кстати, по информации Дегидь, в ходе следствия воспитательницы вину признавать отказывались. Теперь им предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда. Отметим, что приговор пока в законную силу не вступил, экс-воспитательницы вправе его обжаловать, подав апелляцию.