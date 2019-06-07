ИА «Ореанда-Новости» . Россия снимет экономические санкции с Евросоюза, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств в четверг, 6 июня.

«Если будет меняться, мы ответим тут же со своей стороны и, разумеется, будем встречно отменять всякие рестрикции ответного характера в сфере экономики», — приводит слова главы государства ТАСС.

При этом Путин констатировал, что «ничего подобного пока не происходит». Он напомнил, что совсем недавно Еврокомиссия на год продлила ограничительные меры в отношении России.

«Видите, ничего пока не поменялось. Выборы прошли, а ничего с точки зрения реальной политики не меняется», — подытожил российский лидер. В европейских странах с 23 по 26 мая прошли выборы в Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза. Прошедшие выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет.

По результатам голосования христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) сохранили первое и второе места по числу мандатов. Однако впервые за четверть века они потеряли суммарное большинство кресел в 751-местном парламенте.

Начиная с 2014 года США, страны – члены ЕС, а также ряд других государств вводят против России санкции из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Часть из них носит индивидуальный характер и затрагивает отдельные физические и юридические лица, другая часть направлена против целых секторов экономики РФ. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.