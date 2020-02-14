14.02.2020, 13:09
В Кремле прокомментировали угрозы в Турции послу от России
ИА «Ореанда-Новости». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у руководства России есть уверенность в том, что Турция примет все меры для того, чтобы обезопасить посла из РФ, а также других россиян. Об этом заявлено в публикации РИА Новости.
Песков отмечает, что российские и турецкие власти продолжают тесно контактировать на всех уровнях в связи с обострением ситуации в Идлибе.
Ранее появилась информация о том, что руководство Турции распорядилось об усилении охраны посольства России в Анкаре. Данная мера обусловлена появлением угроз в адрес посла от РФ Алексея Ерхова.
Песков отмечает, что российские и турецкие власти продолжают тесно контактировать на всех уровнях в связи с обострением ситуации в Идлибе.
Ранее появилась информация о том, что руководство Турции распорядилось об усилении охраны посольства России в Анкаре. Данная мера обусловлена появлением угроз в адрес посла от РФ Алексея Ерхова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии