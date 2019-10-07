ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию с допросом депутата Госдумы.

Дмитрий Песков заявил, что ситуация с задержанием Инги Юмашевой в США вызывает сомнения и озабоченность.

6 октября стало известно о задержании депутата Государственной Думы России в Нью-Йорке. Юмашева была допрошена ФБР. После, посол России в США отметил неприемлемый характер вопросов.

Министерство иностранных дел также негативно высказалось по поводу действий американской стороны. По его мнению, США не хочет улучшения ситуации в отношениях с Россией и готово на многое, для накала обстановки.

Также депутаты отметили, что возможно, это была провокация в отношении России.