ИА «Ореанда-Новости». Москва выступает за то, чтобы не вмешиваться в ход государственного переворота в Венесуэле, и не планирует контактировать с лидером оппозиции. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

Кремль не контактировал с Хуаном Гуаидо, самопровозглашённым президентом Венесуэлы, а также не планирует подобных контактов в дальнейшем, сообщил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос по поводу развития контактов с венесуэльской стороной, представитель Кремля заявил, что никаких переговоров о финансовой или военной помощи не велось и не ведётся, в этом отношении «ничего не изменилось».

Ранее появлялась информация, что самолёт Специального лётного отряда «Россия» якобы был отправлен в Южную Америку, но Песков заявил, что по этому поводу он не может дать никаких комментариев, так как в Кремле никто не выполняет «диспетчерские функции». Пресс-секретарь президента также опроверг информацию о том, что Россия якобы предоставляет охрану Николасу Мадуро. Он заявил, что подобные сведения - «из области конспирологии». Не обсуждалась ситуация в Венесуэле и во время переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, так как они состоялись 23 января, когда переворот в Боливарианской Республике лишь начинался и о нём не было достаточной информации.

В Кремле полагают, что на сегодня лучшая политика - невмешательство в вопросы урегулирования венесуэльского конфликта. Песков подчеркнул, что в Венесуэле должны самостоятельно регулировать любые возникающие разногласия «в рамках конституционного поля».

По последним данным, легитимную власть в Венесуэле поддержали Россия, Турция, Китай и ряд других стран. Москва также заявила, что готова содействовать диалогу власти с оппозицией.