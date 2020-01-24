24.01.2020, 15:06
В Крыму нетрезвый мужчина с оружием для страйкбола намеревался ограбить банк
ИА «Ореанда-Новости». В Алуште мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ограбить банк. Пьяный мужчина во время инцидента держал в руках автомат для страйкбола. Мужчина задержан сотрудниками полиции. По сообщению службы МВД по Крыму, задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
Сообщается, что в помещение одного из банков вошёл неизвестный. В руках вошедший держал предмет, напоминающий автомат. Поведение мужчины указывало на то, что он был нетрезв. Тем, кто находился в отделении банка, вошедший заявил о том, что происходит ограбление.
Ограбить банк мужчине не удалось. Он бросил на пол автомат и попытался выйти из помещения банка, но был задержан полицейскими. Выяснилось, что во время попытки ограблений мужчина держал пневматическое оружие для страйкбола.
Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей.
Сообщается, что в помещение одного из банков вошёл неизвестный. В руках вошедший держал предмет, напоминающий автомат. Поведение мужчины указывало на то, что он был нетрезв. Тем, кто находился в отделении банка, вошедший заявил о том, что происходит ограбление.
Ограбить банк мужчине не удалось. Он бросил на пол автомат и попытался выйти из помещения банка, но был задержан полицейскими. Выяснилось, что во время попытки ограблений мужчина держал пневматическое оружие для страйкбола.
Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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