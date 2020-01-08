08.01.2020, 12:37
В Латвии рассказали о роли Вашингтона в отношениях Прибалтики и РФ
ИА «Ореанда-Новости». От политики, которую ведут американские власти против России, зависят отношения государств Прибалтики и РФ. О том, что влияет на отношения России и Прибалтики, рассказал Янис Юрканс, который ранее работал руководителем МИД Латвии.
По словам Юрканса, как только кто-то в сторону Москвы посмотрит, то тут же могут быть введены санкции, как это случилось с компаниями, которые работали над проектом "Северный поток - 2".
По мнению бывшего латвийского дипломата, США, до тех пор, пока в экономическом мире царствует доллар, будут править, накладывая санкции.
Накануне Рига заявила, что отказывается проводить референдум об образовании на русском языке.
По словам Юрканса, как только кто-то в сторону Москвы посмотрит, то тут же могут быть введены санкции, как это случилось с компаниями, которые работали над проектом "Северный поток - 2".
По мнению бывшего латвийского дипломата, США, до тех пор, пока в экономическом мире царствует доллар, будут править, накладывая санкции.
Накануне Рига заявила, что отказывается проводить референдум об образовании на русском языке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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