По словам Юрканса, как только кто-то в сторону Москвы посмотрит, то тут же могут быть введены санкции, как это случилось с компаниями, которые работали над проектом "Северный поток - 2".Накануне Рига заявила, что отказывается проводить референдум об образовании на русском языке.