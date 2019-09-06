ИА «Ореанда-Новости» Телеканал РЕН ТВ сообщил, что недалеко от Липецка произошло столкновение в воздухе двух боевых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Опасная ситуация возникла во время выполнения тренировочного полёта. Сообщается, что самолёты столкнулись вследствие потери визуального контакта. «Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись ещё раз. При этом в двигатель одного из самолётов попали обломки», – рассказал собеседник журналистов телеканала.

Оба самолёта успешно приземлились. Пострадавших нет. Истребители серьёзно повреждены.

Официальных данных о происшествии пока нет. Есть сведения, что самолёты принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны России.