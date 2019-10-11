ИА "Ореанда-Новости" В самопровозглашённой Луганской Народной Республике объявили о том, что сбили беспилотник украинских силовиков. Летательный аппарат был зафиксирован над территорией Донбасса.

По информации, предоставленной начальником пресс-службы оборонного ведомства Луганской Народной Республики Яковом Осадчим, беспилотный летательный аппарат (или БПЛА) был сбит представителями народной милиции самопровозглашённого государства. Беспилотник принадлежал украинским силовикам и был замечен над пограничной с Донбассом территорией – в районе населённого пункта под названием Сокольники. По мнению представителей народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики, беспилотный аппарат вёл мероприятия по воздушной разведке территории. С целью недопущения распространения информации и соблюдения условий минских соглашений милиции Луганской республики сбила беспилотный летательный аппарат. Такая информация была озвучена вчера, 10 октября, в ходе проведения брифинга.

На вчерашней встрече Яков Осадчий также заявил, что все материалы, включая как фотографии, так и видео, которые успел сделать беспилотник, были сняты. На них видно, как двигаются патрули, принадлежащие Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На кадрах также зафиксировано состояние и местоположение огневых позиций миномётных расчётов, произведёнными украинскими войсками. Начальник оборонного ведомства Луганской Народной Республики отметил, что все они находятся в состоянии полной боевой готовности.

Напомним, что минскими соглашениями запрещены полёты как боевой авиации, так и беспилотных летальных аппаратов на границе Луганской Народной Республикой и Украиной. Отметим, что в соглашениях эту территорию назвали линией соприкосновения с Донбассом.