ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 7 октября, на территории Лондона сотни местных жителей вместе со своими собаками прошли маршем по центру города, протестуя против предстоящего Brexit. Акция получила название Wooferendum March. Её цель заключается в том, чтобы в очередной раз напомнить британскому правительству о необходимости остановить процесс выхода Соединённого Королевства из Европейского союза.





Участники акции утверждают, что власти Великобритании должны “услышать голос народа, который говорит о необходимости отмены Brexit”. По их словам, они пришли со своими питомцами для того, чтобы их голоса были лучше слышны за воротами резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.



Участники шествия прошли мимо Даунинг-стрит, чтобы высказать общую позицию, а затем собрали большой митинг на Парламентской площади.





Активисты несли символику Европейского союза, плакаты с критикой Терезы Мэй и бывшего главы Министерства иностранных дел Бориса Джонсона, на питомцах были закреплены небольшие флаги Евросоюза и наклейки с призывами отменить Brexit. Несколько участников пришли на марш в костюмах собак.





Активисты указали на то, что организовали марш с участием собак для того, чтобы напомнить о том, что после Brexit британскую сторону ждут большие проблемы, так как для Соединённого Королевства перестанет действовать система “европейского паспорта для домашних животных”, которая позволяет путешествовать за границу с питомцами в упрощённом режиме. Также, по словам участников шествия, после выхода Великобритании из Европейского союза не будет хватать ветеринаров, так как европейцы не смогут работать в Соединённом Королевстве.





Кампания против Brexit в форме флешмоба была начата основателем проевропейского движения Wooferendum Дэвидом Элканом около года назад. Он фотографировал собак с символикой кампании, а после распространял фотоснимки их в общественных местах.





Отмечается, что во время акции протеста не произошло никаких происшествий.





Напомним, летом текущего года около ста тысяч человек собрались на марш по центру английской столицы в знак протеста против предстоящего выхода Соединённого Королевства из ЕС.





