ИА "Ореанда-Новости". Свыше 30 тысяч преподавателей из 900 средних школ Лос-Анджелеса устроили массовую забастовку в понедельник в США. Учителя хотят добиться повышения заработной платы, найма дополнительного количества сотрудников в школы, а также сокращения численности школьных классов, передаёт The New York. Это первая подобная акция протеста за почти три последних десятилетия, пишет издание.

«Для одних проблема заключается в зарплате, для других - это число школьников в классе. Идея, что учителя хотят только повышения оплаты труда, просто неверна», - рассказал преподаватель математики в школе Пол-Ревере Стив Билек, а также представитель профсоюза бастующих. Он отметил, что многие его коллеги испытывают сложности с приездом на работу, поскольку их время в пути до школы занимает значительно больше часа в одну сторону.

Несмотря на развитую структуру экономики, штат Калифорния, центром которого является Лос-Анджелес, занимает только 41-е место среди остальных штатов страны по размеру ассигнований на каждого школьника. The New York при этом подчёркивает, что профицит бюджета штата составляет почти 9 млрд долларов. Дирекция объединённого школьного района, где проходит забастовка, имеет собственный резерв средств в размере почти 2 млрд долларов. Однако при этих финансовых показателях средняя численность каждого класса в объединённом школьном районе составляет 42 ученика.

В общей сложности, по данным издания, стачка затрагивает почти 500 тысяч школьников. Учебные заведения продолжают работу, поскольку на время протестных акций муниципальные власти наняли дополнительный персонал. Однако большинство родителей предпочли оставить детей дома. Забастовщики не уточняют, сколько продлится акция. Она может носить и бессрочный характер, если профсоюз не добьётся выполнения своих требований.

Отметим, в 2017 – 2018 годах заработная плата учителя школы в штате Калифорния достигала 75 тысяч долларов в год, тогда как в среднем по США этот показатель составляет 59 тысяч долларов.