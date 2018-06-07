ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 июня затишье в провозглашённой Луганской Народной Республике оборвалось сообщением правительства ЛНР о том, что на подконтрольной ей территории солдаты Украины открыли огонь по маршрутному автобусу. Ранения получили сразу шесть человек, находящихся внутри. Все они обычные пассажиры – мирные граждане.

Инцидент произошёл в населённом пункте под названием Голубовское. В 10:30 вооружённые силы Украины начали обстрел маршрутного автобуса из миномёта, калибр которого составил 82 миллиметра. В сторону транспорта с людьми было выпущено пять снарядов. Об этом изначально сообщили в Совместном центре контроля и координации.

После в своём Telegram-канале представители Луганской Народной Республики подтвердили эту информацию и сообщили о пострадавших. В больницу города Кировска с ранениями различной тяжести доставили шестерых. Пока об их состоянии не сообщалось.

Правоохранительные органы провозглашённого государства намерены поднять этот вопрос на международный уровень. С просьбой начать тщательное расследование произошедшего инцидента, власти ЛНР обратились в международное сообщество.

За один день 6 июня отмечалось, что в стране пять раз был нарушен режим о прекращении огня, но случай, когда пострадали мирные граждане, произошёл в государстве впервые за несколько последних месяцев.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году и длится до сих пор. Тогда весной власти Киева начали военную операцию против ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных народных республик. По подсчётам ООН, во время этих противостояний пострадало более десяти тысяч человек.

Сейчас заключено три документа о перемирии, меду сторонами введён запрет на огонь, но несмотря на это, перестрелки продолжаются.





