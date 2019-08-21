ИА «Ореанда-Новости». В испанском Мадриде задержали 53-летнего колумбийца по подозрению в публикации на порносайтах видеозаписей, сделанных из-под юбки у женщин в метро и супермаркетах, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что от его действий могли пострадать около 550 женщин и девочек. Полицейские полагают, что мужчина снимал на мобильный телефон, который был спрятан в рюкзаке. При этом с некоторыми девушками он заводил знакомство, чтобы запись была лучшего качества.



Во время обыска у него нашли диски, на которых были сотни таких записей. На порносайты он успел выложил примерно 280 роликов. Также он их выкладывал на собственном сайте, у которого 3519 подписчиков.



По испанским законам такие съемки считаются видом преступлений на сексуальной почве.