04.07.2019, 18:02
В Малайзии арестован продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит»
ИА «Ореанда-Новости». Антикоррупционная комиссия Малайзии арестовала, а затем выпустила под залог продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризу Азиза, пишет РИА Новости.
Его обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и получении доходов от незаконной деятельности.
49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит» c Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Его обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и получении доходов от незаконной деятельности.
49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит» c Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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