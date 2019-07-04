ИА «Ореанда-Новости». Антикоррупционная комиссия Малайзии арестовала, а затем выпустила под залог продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризу Азиза, пишет РИА Новости.

Его обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и получении доходов от незаконной деятельности.

49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит» c Леонардо Ди Каприо в главной роли.