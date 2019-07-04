Его обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и получении доходов от незаконной деятельности.49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит» c Леонардо Ди Каприо в главной роли.