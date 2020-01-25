ИА «Ореанда-Новости». Власти Малайзии сообщили о трёх случаях выявления нового типа коронавируса в стране.

В Малайзии были зафиксированы три случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает газета New Straits Times, ссылаясь на министра здравоохранения страны Дзулкефли Ахмада.

Все случаи заражения были зарегистрированы в городе Джохор-Бару. Обладателями вируса оказались граждане Китая, которые были в «близком контакте» с одним из заболевших неизвестным видом пневмонии.

О новом неизвестном виде пневмонии стало известно после того, как об этом сообщили власти Китая в конце прошлого года. Возбудителем болезни назван коронавирус 2019-nCoV. За пределами Китая зарегистрировано уже больше тридцати случаев заражения.