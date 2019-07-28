ИА «Ореанда-Новости». Глава Marvel Entertainment Дэн Бакли рассказал, как будет проводиться празднование 80-летие Вселенная. Заявление презедента компании передаёт THR.

Праздник продлится неделю. Программа мероприятий включает презентации в магазинах, где продаются комиксы с супергероями Планеты и в других торговых сетях, включая Amazon, Disney Store, Box Lunch и FYE. Marvel Comics № 1000, специальный выпуск, в котором каждая страница создаётся отдельной творческой командой компании, также выйдет в праздничную неделю.

Несмотря на то, что главные мероприятия назначены на 31 августа, Marvel Entertainment уже запустила продажу новых работ художника-комика Адама Куберта.

По словам представителя Marvel, более подробная информация о юбилее будет опубликована в ближайшее время.