ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев заявил на рабочем совещании в Государственной думе, что главной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. Чиновник отметил, что большинство возгораний возникало рядом с автодорогами. По мнению сотрудников ведомства, сухие грозы вовсе не были основной причиной природного бедствия.

С другой стороны, исполняющий обязанности главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах (то есть на территориях, на которых тушение пожаров необязательно и осуществляется по решению местной администрации) начались всё же вследствие сухих гроз.