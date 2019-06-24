ИА «Ореанда-Новости» Как уверяют учёные, длина головоного моллюска достигает почти 3,7 метра

Уникальный в своих размерах кальмар попал на камеру исследователей управления океанических и атмосферных исследований США в Мексиканском заливе.

Те сняли ролик с почти четырехметровым моллюском и опубликовали его на YouTube.

Учёные рассказали, что кальмар действительно был огромный и единственный в своём роде, однако дружелюбный. Ударившись о то, что вначале представилось ему едой, он удивился и попятился прочь. Это единственное, что смогли сообщить исследователи о характере океанического обитателя.