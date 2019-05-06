ИА «Ореанда-Новости». Мексика отпраздновала Синко де Майо, отмечая победу генерала Игнасио Сарагосы над французской армией Наполеона Бонапарта в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. В Мехико зрители выстроились вдоль улиц, чтобы посмотреть, как местные жители, одетые в мундиры мексиканских и французских войск, представляют историческую реконструкцию тех событий. Для драматизации постановки использовались настоящие орудия, а также бутафорские реконструкции видов артиллерии 19 века. Местные жительницы участввовали в приготовлении пищи как для «солдат», так и для зрителей.

Как говорилось на торжествах, Синко де Майо отмечается на протяжении десятилетий и сегодня является символом мексиканского единства и патриотизма. В рамках торжеств в разных странах мира проходят парады, фестивали еды, музыкальные представления с традиционными танцами с участием представителей мексиканских общин. Особенно сильны традиции празднования Синко де Майо в Канаде и Австралии, но нигде этот день не отмечается с большим энтузиазмом, чем в Соединенных Штатах и самой Мексике.

Впервые этот день отмечался в Южной Калифорнии в 1863 году в формате демонстрации солидарности с соседями. Хотя многие американцы ошибочно полагают, что они отмечают независимость Мексики, День независимости Мексики фактически празднуется 16 сентября, когда началась война 1810-1821 годов с Испанией.