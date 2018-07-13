ИА "Ореанда-Новости". В столице Мексики городе Мехико обрушился торговый центр, который был открыт только около трех месяцев назад. Центр The Artz Pedregal рухнул на автостраду 12 июля 2018 года. По официальным данным, смертельных случаев происшествия пока не зафиксировано.

По сообщению посетителей торгового центра, они услышали громкий треск и шум, после чего сотрудниками площадки была организована экстренная эвакуация. Спустя несколько минут после того, как все были выведены из здания The Artz Pedregal, оно рухнуло на проезжую часть, перекрыв полностью движение автомобилей по двум полосам. Пятью минутами ранее передвижение машин по прилегающим к зданию автомагистралям было приостановлено. Благодаря проведённым мероприятиям в данном инциденте удалось избежать человеческих жертв.

По официальному заявлению Фаусто Луго, начальника отдела гражданской обороны, экспертам совместно с владельцами и строительной компанией торгового центра придётся провести тщательное расследование причин обрушения. Согласно кадрам, полученным с места происшествия, по всей видимости, не вынесла нагрузки несущая балка. В связи с этим изначально начали трескаться стеклянные окна и конструкции, а чуть позже целый этаж здания обрушился на дорогу.

Как стало известно, The Artz Pedregal был открыт для посетителей еще до окончания работ по его возведению, что является серьезным нарушением в работе торгового центра. От местных жителей также поступали жалобы в местную администрацию по поводу места возведения здания. Оно заняло территорию водосборного бассейна, куда стекала вся дождевая вода, спасая Мехико от затопления в особенно опасные периоды года. Еще одним явным нарушением можно назвать приближенность торгового центра The Artz Pedregal к проезжей части. Оно стояло рядом с главной магистралью столицы Мексики и мешало движению машин в обе стороны.

По словам экспертов, возможной причиной обрушения мог стать размыв почвы под торговым центром, что привело к смещению опорной балки здания. Иная версия состоит в том, что при строительстве здания была допущена серьезная ошибка в проектировании, что привело к завалу одной из стен еще в 2016 году на этапе строительства. Также не исключается возможность использования неправильных материалов при возведении The Artz Pedregal.

Мэр города Мехико публично высказался за пересмотр правил выдачи разрешений на строительство в Мексике. Так как столица страны является одним из самых густонаселенных городов планеты, в основном, упор здесь делается не на качество зданий, а на их количество и скорость возведения.