ОРЕАНДА-НОВОСТИ . На главу исполнительной власти азербайджанского города Гянджа Эльмара Велиева совершено вооруженное нападение. Нападающего задержали, он арестован.

Как передают местные азербайджанские средства массовой информации, сегодня, 3-июля вечером на мэра города Гянджа произошло покушение. Неизвестный человек открыл стрельбу в исполнителя городской власти Эльмара Велиева, когда мужчина проходил мимо городского универмага. Преступник попал в Велиева, мужчина остался жив, но получил огнестрельное ранение, с которым был доставлен в местную Центральную клиническую больницу. Его телохранитель погиб от ранений. Согласно информации, совершивший вооруженное нападение задержан правоохранительными органами и арестован.

Согласно другим источникам, Эльмар Велиев не получил никаких ранений, получил повреждения только охранник городского главы.

Задержанного зовут Юнис Сафаров, его возраст и происхождение пока что не уточняются, по дополнительной информации мужчина уже находился ранее в розыске правоохранительными органами. В Гянджинской городской прокуратуре завели уголовное дело по статьям двадцать девять и двести двадцать восемь. Стрелявшего обвинят в попытке убийства двух и более лиц, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия.

Велиев Эльмар Рустам оглы - уроженец Азербайджана, политик и глава исполнительной власти города Гянджа с 18-ого февраля 2011 года и по настоящее время (согласно Распоряжению президента Азербайджанской Республики). Он родился в октябре 1960 года, сейчас мэру города пятьдесят семь лет.