12.03.2020, 13:28
В МИД КНР с осуждением отнеслись к попыткам США обвинить китайские власти в коронавирусе
ИА «Ореанда-Новости». Гэн Шуан, представитель китайского МИДа, заявил, что попытки ряда американских чиновников "свалить вину" за распространение коронавируса на КНР и критика усилий, предпринимаемых китайским руководством, никак не помогут победить болезнь в США.
Накануне американский государственный деятель Роберт О'Брайен сказал, что КНР в самом начале вспышки заболевания осуществляла попытки её скрыть вместо того, чтобы задействовать необходимые меры для борьбы с коронавирусом. По его утверждению, это стоило международному сообществу двух месяцев, за которые другие государства могли бы отреагировать на коронавирус и лучше подготовиться.
Китайский дипломат заявил, что безнравственное и безответственное поведение американских чиновников никак не поспособствуют облегчению ситуации с коронавирусом в США.
При этом им было отмечено, что КНР обнародовала сведения о болезни в открытой манере, в короткие сроки выявила патоген и поделилась с другими государствами, включая США, последовательностью генома.
Накануне американский государственный деятель Роберт О'Брайен сказал, что КНР в самом начале вспышки заболевания осуществляла попытки её скрыть вместо того, чтобы задействовать необходимые меры для борьбы с коронавирусом. По его утверждению, это стоило международному сообществу двух месяцев, за которые другие государства могли бы отреагировать на коронавирус и лучше подготовиться.
Китайский дипломат заявил, что безнравственное и безответственное поведение американских чиновников никак не поспособствуют облегчению ситуации с коронавирусом в США.
При этом им было отмечено, что КНР обнародовала сведения о болезни в открытой манере, в короткие сроки выявила патоген и поделилась с другими государствами, включая США, последовательностью генома.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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