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Накануне американский государственный деятель Роберт О'Брайен сказал, что КНР в самом начале вспышки заболевания осуществляла попытки её скрыть вместо того, чтобы задействовать необходимые меры для борьбы с коронавирусом. По его утверждению, это стоило международному сообществу двух месяцев, за которые другие государства могли бы отреагировать на коронавирус и лучше подготовиться.При этом им было отмечено, что КНР обнародовала сведения о болезни в открытой манере, в короткие сроки выявила патоген и поделилась с другими государствами, включая США, последовательностью генома.